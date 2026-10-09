Ученые впервые попытались «омолодить» клетки глаза человека — и получили первые результаты

Time: омоложение клеток сетчатки показало первые признаки восстановления зрения

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Фото: [Медиасток.рф]

Ученые впервые испытали на людях метод, который должен «омолодить» поврежденные клетки глаза и вернуть им нормальную работу, пишет Time. В эксперименте участвовали три человека с глаукомой, и у двух из них спустя восемь недель появились первые признаки улучшения зрения.

Метод основан на клеточном перепрограммировании — попытке частично вернуть стареющие или поврежденные клетки в более молодое состояние. Для этого ученые использовали три специальных гена из четырех так называемых факторов Яманаки, открытие которых стало основой Нобелевской премии 2012 года.

Терапия предназначена для клеток сетчатки, передающих зрительные сигналы в мозг. При глаукоме они постепенно теряют способность нормально работать.

Препарат ввели непосредственно внутрь глаза. Затем участники восемь недель принимали антибиотик доксициклин, который в этой системе работает как своеобразный переключатель и включает действие терапии.

Пока главной целью было проверить безопасность метода. Серьезных побочных эффектов исследователи не обнаружили, а у двух пациентов улучшилось поле зрения.

Однако говорить о доказанном восстановлении зрения пока рано: испытание находится только на первой фазе и включает всего трех человек. Следующим шагом станет проверка более высокой дозы препарата.

иностранная пресса

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