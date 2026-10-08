Задержка дыхания и работа мозга: как повторяющаяся нехватка кислорода влияет на память человека

Daily Mail: задержка дыхания меняет работу мозга человека

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Регулярные тренировки с задержкой дыхания могут заметно менять работу мозга, пишет Daily Mail со ссылкой на предварительное исследование ученых из Университета Париж-Сакле. Авторы предполагают, что такие изменения помогают мозгу приспосабливаться к повторяющейся нехватке кислорода.

В исследовании участвовали 17 опытных фридайверов и 20 мужчин, которые никогда не занимались этим видом спорта. Мозг участников сканировали до и после семи месяцев тренировок, а также проверяли их память.

У фридайверов изменились связи между областями мозга, отвечающими за внимание, движения, обработку информации и память. Особенно заметные изменения обнаружили в гиппокампе — области, которая играет важную роль в запоминании.

Ученые предполагают, что во время регулярных погружений мозг постепенно учится экономнее распределять ресурсы и лучше сохранять важные функции в условиях нехватки кислорода.

Авторы считают, что этот механизм в будущем может подсказать новые подходы к защите мозга при старении или нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

Однако работа пока опубликована только как препринт и не прошла полноценное научное рецензирование. Кроме того, небольшое исследование не доказывает, что задержка дыхания сама по себе защищает мозг или может использоваться как лечение.

иностранная пресса

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