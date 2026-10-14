Жара, плохой воздух и новые болезни: климатические изменения могут ударить по мозгу европейцев

Euronews: изменение климата повышает риск опасных болезней мозга в Европе

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Изменение климата может все сильнее влиять на здоровье мозга жителей Европы, пишет Euronews со ссылкой на невролога Ульфа Каллвейта из Европейской академии неврологии. Особенно опасными факторами он называет сильную жару, загрязнение воздуха, плохой сон и распространение некоторых инфекций.

Одним из главных рисков считается инсульт. По словам Каллвейта, число таких случаев увеличивается при температуре выше 30 градусов. Сейчас с жарой связывают около 1% инсультов, но в ближайшие 20–30 лет их доля может вырасти до 5–8%.

Проблемой становятся и жаркие ночи, когда температура не опускается ниже 20 градусов. В таких условиях людям сложнее нормально спать, а длительный недостаток сна связан с повышенным риском инсульта и деменции.

Потепление также меняет распространение клещей и комаров. Некоторые переносимые ими инфекции способны поражать нервную систему. Эксперт не исключает, что через пять–десять лет малярия может стать заметной проблемой и для южных районов Европы.

Сильнее других рискуют пожилые люди, дети, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Специалисты считают, что европейским городам придется лучше защищать жителей от жары, загрязнения и шума, а также создавать больше зеленых зон и адаптировать здания к более высоким температурам.

иностранная пресса

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