Наркозу уже 180 лет, но его главный секрет только начинают раскрывать: почему мы теряем сознание от анестезии

Общий наркоз применяют уже около 180 лет, однако ученые до сих пор не до конца понимают, почему он заставляет человека терять сознание. Новое исследование в журнале Nature Neuroscience помогло приблизиться к ответу, пишет ScienceAlert.

Команда нейробиолога Андреа Луппи из Оксфордского университета сравнила работу нервной системы у людей, макак, игрунок, мышей, рыб данио и круглых червей. Эти виды сильно отличаются друг от друга и разделены примерно 700 млн лет эволюции.

Несмотря на разные препараты и устройство нервной системы, под наркозом у всех обнаружили похожий эффект. Отдельные участки мозга или нервной системы продолжали работать, но хуже взаимодействовали друг с другом.

Кроме того, активность становилась менее упорядоченной. В обычном состоянии сигналы в мозге связаны между собой и развиваются по определенной последовательности. Под наркозом эта связь между тем, что происходило раньше и что должно произойти дальше, ослабевала.

Ученые считают, что сознание исчезает не потому, что мозг полностью «выключается». Скорее, его работа распадается на отдельные фрагменты, которые хуже обмениваются информацией.

Исследователи полагают, что такой общий механизм может помочь лучше понять не только действие наркоза, но и саму природу сознания у разных животных.