Как ответить на газлайтинг: пошаговая инструкция психолога для защиты себя

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

Если во время спора человек уверенно отрицает то, что вы хорошо помните, и заставляет вас сомневаться в себе, бесконечно доказывать свою правоту может быть плохой стратегией, пишет Daily Mail со ссылкой на психолога Лизу Мари Бобби.

Речь идет о газлайтинге — форме психологической манипуляции, при которой человека заставляют сомневаться в собственной памяти, оценках и восприятии происходящего.

По словам Бобби, вместо долгих споров можно использовать простую фразу: «У вас может быть другая точка зрения, но, пожалуйста, не обесценивайте мою».

Смысл в том, чтобы не выяснять часами, кто именно «правильно» помнит разговор, а обозначить границу: другой человек может видеть ситуацию иначе, но не должен убеждать вас, что ваше восприятие ничего не стоит.

Если этого недостаточно, психолог советует прямо сказать, что вы не готовы продолжать разговор, в котором для вашей точки зрения вообще нет места.

Главная цель такого ответа — не заставить манипулятора признать вашу правоту. Важнее не втягиваться в бесконечные оправдания и сохранить контроль над тем, как с вами можно разговаривать.

иностранная пресса

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