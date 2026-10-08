«Планета-феникс» удивила астрономов: новый мир мог родиться после смерти своей звезды

LadBible: астрономы обнаружили планету, сформировавшуюся из погибшей звезды

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Фото: [Медиасток.рф]

Астрономы обнаружили необычный объект, который может оказаться планетой, сформировавшейся уже после смерти своей звезды, пишет LadBible со ссылкой на исследование ученых из Уорикского университета. Такие миры называют планетами второго поколения, или «планетами-фениксами».

Речь идет о белом карлике HS 0209+0832 — остатке звезды, которая исчерпала топливо и сбросила внешние слои. В его атмосфере нашли необычные следы цинка, меди и ниобия.

Ученые предполагают, что часть выброшенного звездой вещества не улетела в космос, а собралась в диск и со временем сформировала новую планету.

Особенно интересно, что теперь сам белый карлик, вероятно, начинает «поедать» этот мир. Планета находится так близко, что излучение звезды может постепенно срывать с нее вещество, которое затем падает обратно на белый карлик.

Космический телескоп TESS также заметил повторяющиеся изменения яркости, которые поддерживают эту версию.

Если гипотеза подтвердится, открытие поможет искать другие подобные миры. Ученые даже задаются вопросом, сможет ли когда-нибудь после смерти Солнца из его выброшенного вещества появиться новая планета.

иностранная пресса

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