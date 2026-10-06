А если мы найдем инопланетян? Ученые вспомнили, чем закончились первые встречи цивилизаций на Земле

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Обнаружение внеземной жизни может стать одним из крупнейших событий в истории человечества, но ученые предлагают заранее подумать не только о поиске инопланетян, но и о последствиях первого контакта. Об этом пишут исследователи Дэвид Дельгадо Шортер, Ким ТаллБир и Уильям Лемперт в The Conversation.

Авторы предлагают вспомнить историю первых встреч разных народов на Земле. Например, после прибытия европейцев в Америку и Океанию контакты нередко заканчивались насилием, болезнями, порабощением и захватом территорий.

Поэтому исследователи считают, что обнаружение внеземной цивилизации нельзя воспринимать только как научную задачу. В ней могут быстро оказаться заинтересованы правительства, военные и частные компании.

Авторы также задаются вопросом, кто вообще должен устанавливать правила такого общения и где проходят границы допустимого. Даже обычное прослушивание возможных сигналов из космоса они предлагают рассматривать как часть будущего контакта.

По их мнению, человечеству стоит заранее выработать понятные этические нормы. Это не значит, что встреча с инопланетянами обязательно закончится конфликтом, но земная история показывает, что последствия первого контакта могут быть намного сложнее самого открытия.

иностранная пресса

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