Эксперт Кутарова раскрыла лайфхак, как законно уйти с работы на диспансеризацию

Чтобы пройти диспансеризацию в будний день, нужно заранее согласовать дату с работодателем. Самовольный уход недопустим. Как правильно оформить освобождение, ТАСС объяснила юрист Мария Кутарова.

Первый шаг — письменное заявление. Формы нет, но в нем стоит указать просьбу, конкретные даты и ссылку на статью 185.1 ТК РФ. День освобождения нужно согласовать.

Сколько дней положено, зависит от возраста. До 40 лет — один рабочий день раз в три года. После 40 — один день ежегодно. Предпенсионерам и работающим пенсионерам — два дня каждый год.

Работодатель оформляет приказ или другой распорядительный документ. Это нужно для учета времени и правильного начисления среднего заработка.

Справку из медучреждения предоставлять не обязательно. Она требуется только если такое правило прописано во внутренних документах компании — например, в правилах трудового распорядка или положении о гарантиях.

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