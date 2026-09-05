Москва требует от Берлина фактов. Посол Сергей Нечаев заявил: никаких вещественных доказательств причастности России к дрону в аэропорту Лейпцига нет. При этом ФРГ уже закрыла Генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине. Об этом пишет ТАСС .

По словам дипломата, обвинения звучат как минимум странно. Если заявлено о теракте или попытке его совершения, должны быть серьезные доказательства. Их никто не представил.

Россия предложила организовать встречу специалистов, в том числе российских. По словам Нечаева, эксперты «на пальцах» покажут, что инцидент не имеет отношения к спецслужбам.

Вместо этого Берлин объявил о закрытии дипучреждений и культурных объектов. Для Москвы такой шаг стал разочарованием. Нечаев напомнил: у России дружественные связи с Саксонией и Лейпцигом, и тем обиднее, что обвинения исходят именно от немецкой стороны.

В посольстве ранее назвали произошедшее наспех состряпанной провокацией, выгодной Киеву и сторонникам милитаризации Европы.

Ранее сообщалось, что в электричке Литвы на табло случайно появились сообщения на русском языке.