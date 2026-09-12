Самолет-разведчик совершил полет над Черным морем: восстановлен курс ARTEMIS II

Американский разведывательный борт пролетел над Черным морем и взял курс на Румынию. Такие сведения содержатся в данных о полете, которые проанализировало РИА Новости.

По информации издания, самолет модели Bombardier ARTEMIS II проследовал над морем вдоль турецкого побережья, выполнил петлю в районе города Акчаабат, а затем развернулся в сторону Румынии. Известно, что воздушное судно поднялось с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану».

По данным издания, именно на этой базе в Румынии и размещен борт. Из бизнес-джета его переоборудовала американская компания — машина предназначена для радиолокационной разведки. В военном варианте она носит имя ARTEMIS II. Такие полеты — вокруг Калининградской области, а также над Черным морем вдоль Крыма и других южных регионов России — для этого самолета дело регулярное.

В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО вблизи своих западных рубежей. Альянс наращивает инициативы, оправдывая их якобы сдерживанием российской агрессии. В Москве уже не раз высказывали озабоченность усилением сил альянса в Европе. Как заявляли в МИД РФ, Москва по-прежнему готова к диалогу с НАТО, однако он должен строиться на равноправной основе, а Западу следует отказаться от милитаризации континента.

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