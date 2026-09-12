Самолет упал в огород частного дома в Татарстане: что известно об аварии на текущий момент

В субботу, 12 сентября, легкомоторный самолет «Cessna-172» рухнул в огород частного жилого дома. Инцидент произошел в Республике Татарстан. В канале республиканского МЧС на платформе «Макс» сообщили о жертвах.

По информации ведомства, два человека стали жертвами крушения самолета в Сабинском районе республики. Инцидент произошел на территории села Шемордан. Сотрудники МЧС, прибыв на место, выяснили: легкомоторный самолет «Cessna-172» рухнул в огород частного жилого дома. В результате погибли два человека — пилот и пассажир. Что касается земли, то здесь разрушений нет, погибших и пострадавших также нет. Причина происшествия устанавливается специалистами.

«В результате падения в огород частного жилого дома легкомоторного самолета "Cessna-172" погибли 2 человека (пилот и пассажир), на земле разрушений, погибших и пострадавших нет», — указано в сообщении ведомства.

Согласно неподтвержденной информации, которую разместил телеграм-канал «База», в самолете находились курсант и инструктор. Они совершали тренировочный полет. Стартовой точкой стала Высокая гора. Согласно предварительным данным, воздушное судно задело телевышку в селе Шемордан, сообщил 76.ру.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США пролетел над Черным морем 12 сентября.