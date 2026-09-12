«Низкий поклон за подвиг»: Воробьев поздравил со 100-летнием юбилеем ветерана из Пущина

Судьба юбиляра вместила едва ли не все ключевые испытания, выпавшие на долю его поколения. К моменту начала войны Александру Ивановичу исполнилось лишь 14. Вместо того чтобы продолжать учебу за школьной партой, подросток отправился трудиться в колхоз. Наравне со взрослыми он поднимал целину, участвовал в посевной и уборке урожая — словом, героически делал все, что было необходимо для поддержки фронта в тылу.

В ноябре 1943 года юношу призвали в ряды Красной армии. Пройдя курс подготовки, он освоил военную специальность радиста. С сентября 1944 года Александр Иванович сражался на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. В составе действующей армии он принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В апреле 1945 года, в ходе боев под Дрезденом, он получил тяжелое ранение и лишился зрения на один глаз. Однако, несмотря на увечье, после лечения вернулся в расположение своей части и продолжал нести службу вплоть до 1947 года.

«За свои заслуги Александр Иванович награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией"», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Мирная жизнь Александра Ивановича оказалась неразрывно связана с авиацией. В 1948 году его командировали в Ашхабад, где он участвовал в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Именно там он познакомился со своей будущей женой. В дальнейшем он долгие годы трудился в гражданской авиации, поднимая в небо машины Ли-2, Ил-12, Ил-14 и Ил-17. В 1984 году супруги перебрались в Подмосковье, где ветеран и встретил свой столетний юбилей.

«От всей души желаю крепкого здоровья, сил, тепла и заботы родных. Низкий поклон за подвиг, мужество и вклад в Великую Победу!» — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев открыл конференцию областных отделений Ассоциации ветеранов СВО и «Защитников Отечества».