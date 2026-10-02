Россиянам рассказали, в каких регионах выпадет первый снег в октябре

Первый снег уже выпал в Сибири и на Дальнем Востоке, а в ближайшие дни снежный фронт доберется до Урала и Ямала. При этом осень 2026 года в целом ожидается теплее климатической нормы — правда, погода будет контрастной и переменчивой. Подробностями с интернет-изданием «Ямал-Медиа» поделился синоптик Александр Ильин.

Где снег уже выпал

По словам метеоролога, зима начала вступать в свои права на Дальнем Востоке. Первый снег уже отметился в Сибири и на большей части Дальнего Востока, кроме Приморского края. Но и туда снегопады, скорее всего, доберутся к концу первой — началу второй декады октября. Одновременно там ударят серьезные морозы: в ночные часы в Якутии температура уже опускается до -10…-15 градусов, и в ближайшие сутки мороз будет только крепчать. Особенно заметна зима в континентальных районах — Забайкалье, Якутии, центральных и западных районах Чукотки.

Москва пока без зимы

В Московском регионе о зиме говорить рано, но в ближайшие ночи возможны заморозки. Ночью температура составит 0…+5 градусов, в воскресенье — -2…+3. После 5 октября воздушные массы сменятся: с запада придет более теплый воздух из Атлантики, ночная температура поднимется до +5…+10, и про заморозки можно будет надолго забыть.

Урал и Ямал: снег на подходе

В УрФО первый снег в ночные часы, скорее всего, стоит ждать уже предстоящей ночью. Атмосферный фронт со снегом заденет южные районы ЯНАО, северные и местами западные районы ХМАО. Дальше фронт опустится южнее — в ночь на субботу снег можно будет увидеть в Свердловской, местами в Челябинской областях, а также в Тюменской области.

Однако, как отметил Александр Ильин, после 6 октября снежный фронт покинет УрФО, и температура снова начнет повышаться. На смену холодным массам воздуха придут более теплые с запада. Морозы и снегопады отступят, а выпавший снег растает.

Что по температурам

Предстоящей ночью на Ямале воздух остынет до -3…-5 градусов, на севере и западе ХМАО будет 0…-2. В выходные заморозки ожидаются в Свердловской области — столбики термометров опустятся до -2…-4. Тюменская область в ближайшие выходные останется в теплом секторе циклона: здесь заморозков не ждут, возможен мокрый снег, а температура составит +1…+3.

В дневные часы лишь в отдельных районах ЯНАО сохранятся слабо отрицательные значения. В некоторых районах ХМАО и Свердловской области днем 2 октября будет примерно так же.

Так что снегопада пугаться не стоит — он придет ненадолго. А вот теплые вещи на всякий случай лучше держать под рукой: осень 2026 года обещает быть переменчивой.