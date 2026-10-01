Мед, вечерки и запреты: как встретить день Трофима Пчеловода 2 октября
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Православные 2 октября вспоминают мучеников Трофима Синадского и Зосиму Киликийского. В народе день зовут Трофимом Пчеловодом, или Пчелиной девятиной: пора готовить ульи к зиме и накрывать медовый стол. Подробности о приметах и важных традициях собраны в материале «ФедералПресс».
Кто такие Трофим и Зосима
Трофим жил при императоре Пробе. Его схватили в Антиохии за открытую веру. Спутник Савватий погиб под пытками, а Трофима отправили в Синад, где правитель истязал его. В итоге и он, и его товарищ Доримедонт приняли смерть от меча.
Зосима в IV веке стал отшельником. Его нашли охотники среди диких зверей. За веру пытали, но, по преданию, на его зов пришел лев и освободил мученика. Зосима вскоре умер, но память о его стойкости жива.
Мед и пчелы
2 октября пасечники утепляют ульи мхом и ставят в тепло. Считается, что работа в этот день притянет помощь святых покровителей. Мед — главный символ праздника: на стол ставят оладьи, пряники и пироги. Кто съест ложку меда на Трофима, сохранит здоровье на год. Чем больше меда, тем слаще зима.
Рецепты с медом
- Медовые оладьи. 300 мл кефира, яйцо, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. сахара, 1,5 стакана муки, ч. л. соды. Смешать, дать тесту постоять 15 минут, жарить и подавать горячими с медом.
- Медовый пряник. 100 г масла, 2 ст. л. меда, 2 яйца, 0,5 стакана сахара, ч. л. соды, 2 стакана муки. Масло с медом растопить, остудить, добавить остальное, замесить, раскатать, вырезать пряники и выпекать 15 минут при 180 °С.
Трофимовы вечерки
Вечером молодежь собиралась на Трофимовы вечерки: угощали друг друга медовыми пряниками, шутили, танцевали. Девушки присматривались к парням, парни выбирали невест. По поверью, если пристально смотреть в глаза тому, кто нравится, он ответит взаимностью. Поэтому дома сидеть не советуют — можно упустить судьбоносную встречу.
Что нельзя делать
- Лениться — дурной знак.
- Ссориться и конфликтовать — негатив притянет неприятности.
- Обижать животных — можно заболеть.
- Отказывать в милостыне — навлечешь бедность.
- Пересчитывать мелочь — деньги утекут.
- Молодым сидеть дома в одиночестве — упустишь шанс на любовь.
Приметы на 2 октября
- Южный ветер — к хорошему урожаю озимых.
- Пчелы запечатали улей — зима будет суровой.
- Теплый туман утром — осень затянется.
- Гром — к малоснежной зиме.
- Лист осины лег лицевой стороной вверх — зима холодная, вниз — мягкая.
- Много желудей — к богатому урожаю хлеба.