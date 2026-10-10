Землю накрыла мощная магнитная буря: северное сияние добралось до Подмосковья

На Земле 10 октября началась сильная магнитная буря третьего уровня интенсивности из пяти возможных. Причиной стало облако солнечной плазмы, достигшее нашей планеты после одной из недавних вспышек на Солнце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает РИА Новости .

По словам синоптика, выброшенное с поверхности Солнца вещество преодолело расстояние до Земли и вызвало возмущение ее магнитного поля. В результате геомагнитная обстановка резко ухудшилась, а интенсивность бури достигла третьего уровня по пятибалльной шкале.

Одним из наиболее заметных последствий стали полярные сияния. Обычно их наблюдают в северных широтах, однако во время сильных геомагнитных возмущений они могут появляться значительно южнее.

На этот раз необычное природное явление удалось увидеть даже жителям Московской области. По словам Леуса, полярные сияния уже наблюдались в Подмосковье и других регионах России.

Магнитная буря возникла на фоне повышенной солнечной активности. В четверг, 8 октября, ученые зарегистрировали самую мощную с конца лета вспышку на Солнце.

Солнечные вспышки разделяют на пять классов в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Наиболее мощными считаются события класса X.

Некоторые вспышки сопровождаются выбросами корональной массы — облаками заряженных частиц, которые могут достигать Земли. При взаимодействии с магнитным полем планеты они способны вызывать геомагнитные возмущения различной интенсивности.

Сильные магнитные бури могут влиять на работу технических систем. В частности, возможны нарушения коротковолновой радиосвязи, снижение точности спутниковой навигации и колебания напряжения в электрических сетях.

Кроме того, изменения геомагнитного поля могут влиять на ориентацию некоторых видов перелетных птиц и других животных, использующих магнитное поле Земли для навигации.

При этом вопрос о воздействии магнитных бурь на здоровье человека остается предметом научных исследований. Убедительных доказательств того, что геомагнитные возмущения непосредственно вызывают ухудшение самочувствия у большинства людей, пока недостаточно.

Продолжительность начавшейся магнитной бури и точное время нормализации геомагнитной обстановки в приведенном сообщении не уточняются.