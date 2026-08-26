В России создали «кототиндер»: приложение подбирает хозяев кошкам по психотипу

В Алтайском крае заработала уникальная система подбора хозяев для бездомных кошек — «кототиндер» подбирает питомцам владельцев по совместимости психотипов, и за полгода работы не зафиксировано ни одного случая возврата животного обратно в приют. Об этом сообщает Lenta.ru.

Методику разработала и запатентовала единственная в России ученый-фелинолог. Она создала алгоритм, позволяющий определять характер животного по его поведению. Теперь каждого подопечного приюта официально относят к одному из четырех темпераментов: холерик, флегматик, сангвиник или меланхолик.

Профили животных в базе данных — это полноценные дейтинг-анкеты. В них указывают не только привычки и состояние здоровья, но и то, как кошка уживается с другими питомцами, реагирует на резкие запахи и ведет себя при встрече с незнакомцами.



Пока «кототиндер» работает только в Алтайском крае.



Ранее пропавшая 10 лет назад кошка вернулась домой в день рождения хозяйки и сразу узнала семью.