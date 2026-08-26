Популярный сахарозаменитель связали с инфарктами: риск вырос на 57%

Ученые представили на конгрессе Европейского общества кардиологов данные, согласно которым популярный сахарозаменитель ксилит может быть связан с повышенным риском инфаркта, инсульта и смерти от сердечно-сосудистых причин, причем в канадской выборке риск оказался выше на 57%, а в европейской — на 18%. Об этом сообщает ESC Congress.

Исследователи проанализировали данные 17 710 человек из двух долгосрочных наблюдений в Канаде и Европе. В канадской группе за шесть лет высокий уровень ксилита в крови коррелировал с 57% увеличением риска серьезных сердечно-сосудистых событий, включая инфаркт, инсульт и смерть. В европейской когорте за 30 лет наблюдения аналогичная связь дала прирост в 18%. Эффект сохранялся даже после учета возраста, пола, индекса массы тела, диабета, гипертонии и уровня холестерина. Авторы отметили, что ранее они уже выявили способность ксилита усиливать тромбообразование.

Результаты носят наблюдательный характер и не доказывают причинно-следственную связь, но указывают на необходимость пересмотра безопасности этого широко используемого сахарозаменителя. Исследователи призывают к дальнейшему изучению вопроса, особенно в свете растущей популярности продуктов с низким содержанием сахара.



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