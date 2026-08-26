В 12 округах Подмосковья провели ремонт светофоров

За неделю специалисты Мосавтодора отремонтировали 14 светофорных объектов, расположенных на региональных дорогах в 12 округах Подмосковья, работы прошли в ходе мероприятий по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Люберцах специалисты восстановили объекты на центральной дороге окружного центра, Комсомольском проспекте, а также на улице Карла Маркса в поселке городского типа Красково. В Долгопрудном работы прошли на Лихачевском шоссе и Лихачевском, в Мытищах - на Фабричном проезде в деревне Пирогово и на Олимпийском проспекте в окружном центре.

Кроме того, ремонт провели на улице Лебеденко в поселке городского типа Тучково Рузского округа, улице Советской в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, улице Батарейной в Лобне, улице Птицеградской в Сергиевом Посаде, Пролетарском проспекте в Щелкове, улице Академика Белова в Ступине, улице Ленина в Красногорске и улице Советской в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.