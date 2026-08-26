Трихолог предупредила: обычная перхоть может скрывать опасные болезни

Врач-дерматолог, трихолог Юлия Галлямова предупредила, что за обычной перхотью могут скрываться три серьезных заболевания: псориаз, грибковая инфекция кожи головы и даже вши — и если вовремя не распознать их, обычный шампунь не поможет, а самолечение только отсрочит правильную диагностику. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалист объяснила, что псориаз часто путают с перхотью из-за шелушения, но при нем чешуйки более плотные и сухие, и они нередко выходят за линию роста волос. Грибковая инфекция (дерматомикоз) тоже может имитировать перхоть, но в этом случае появляются очаги выпадения волос, обломанные волосы и четко ограниченные участки шелушения. Обычные противоперхотные средства здесь бессильны, а запоздалое обращение к врачу усложняет лечение. Кроме того, за перхоть нередко принимают гниды — яйца вшей. Они, в отличие от настоящей перхоти, плотно прикреплены к волосяному стержню и не осыпаются при встряхивании головы или движении рукой.



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