Врачи в Домодедово помогли женщине с множественными ранами после нападения собаки
В больнице Домодедово спасли женщину, на которую напала собака
Фото: [Медиасток.рф]
Врачи Домодедовской больницы помогли женщине с множественными ранами после нападения собаки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В учреждение обратилась жительница в возрасте 46 лет, на которую во дворе дома напала неизвестная собака. В результате женщина получила травмы кисти, предплечья и бедра.
Пациентке экстренно оказали помощь. Врачи обработали раны, очистив их от загрязнений и слюны животного, а также поставили прививки от столбняка и бешенства и специальный иммуноглобулин (АИГ). После этого раны ушили.
Сейчас женщина остается в стационаре под наблюдением врачей.
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