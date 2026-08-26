Врачи в Домодедово помогли женщине с множественными ранами после нападения собаки

Врачи Домодедовской больницы помогли женщине с множественными ранами после нападения собаки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась жительница в возрасте 46 лет, на которую во дворе дома напала неизвестная собака. В результате женщина получила травмы кисти, предплечья и бедра.

Пациентке экстренно оказали помощь. Врачи обработали раны, очистив их от загрязнений и слюны животного, а также поставили прививки от столбняка и бешенства и специальный иммуноглобулин (АИГ). После этого раны ушили.

Сейчас женщина остается в стационаре под наблюдением врачей.

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