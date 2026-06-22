Магнитные бури 23 июня 2026 года: геомагнитная обстановка, солнечная активность и прогноз для метеозависимых

23 июня 2026 года геомагнитная обстановка на Земле останется спокойной. По расчетам специалистов, магнитосфера будет держаться в пределах слабых колебаний, без выхода на уровень магнитной бури.

Солнечная активность и фон дня

Солнце в этот период сохраняет пониженный уровень активности. Крупных вспышек и опасных выбросов плазмы, направленных к Земле, не фиксируется. Геомагнитный индекс остается в «зеленой зоне», что обычно соответствует стабильному состоянию магнитного поля планеты.

Отдельные кратковременные колебания возможны, но они не выходят за рамки обычного фона и не формируют полноценную бурю.

Вероятность магнитной бури 23 июня

Прогноз выглядит следующим образом:

спокойное состояние магнитосферы — около 85–90%

слабые возмущения — до 10%

магнитная буря — около 3%

Такие значения считаются низкими и не относятся к опасным для большинства людей.

Как может ощущаться день

Даже при спокойной космической погоде чувствительные люди иногда отмечают:

легкую усталость

перепады настроения

сонливость или наоборот трудности с засыпанием

Но чаще всего такие состояния связаны не с космосом, а с режимом сна, стрессом или погодой на Земле.

Прогноз дальше: конец июня

С 24 июня ожидается небольшое повышение геомагнитного фона. Он может стать чуть более нестабильным, но останется в пределах слабых колебаний. Речь не идет о развитии полноценного шторма, скорее о «волнообразном» фоне без резких скачков.

Итог

23 июня пройдет без магнитных бурь. Космическая обстановка останется спокойной, а заметных влияний на здоровье и технику не ожидается.