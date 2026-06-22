Магнитные бури 23 июня 2026 года: геомагнитная обстановка, солнечная активность и прогноз для метеозависимых
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
23 июня 2026 года геомагнитная обстановка на Земле останется спокойной. По расчетам специалистов, магнитосфера будет держаться в пределах слабых колебаний, без выхода на уровень магнитной бури.
Солнечная активность и фон дня
Солнце в этот период сохраняет пониженный уровень активности. Крупных вспышек и опасных выбросов плазмы, направленных к Земле, не фиксируется. Геомагнитный индекс остается в «зеленой зоне», что обычно соответствует стабильному состоянию магнитного поля планеты.
Отдельные кратковременные колебания возможны, но они не выходят за рамки обычного фона и не формируют полноценную бурю.
Вероятность магнитной бури 23 июня
Прогноз выглядит следующим образом:
- спокойное состояние магнитосферы — около 85–90%
- слабые возмущения — до 10%
- магнитная буря — около 3%
Такие значения считаются низкими и не относятся к опасным для большинства людей.
Как может ощущаться день
Даже при спокойной космической погоде чувствительные люди иногда отмечают:
- легкую усталость
- перепады настроения
- сонливость или наоборот трудности с засыпанием
Но чаще всего такие состояния связаны не с космосом, а с режимом сна, стрессом или погодой на Земле.
Прогноз дальше: конец июня
С 24 июня ожидается небольшое повышение геомагнитного фона. Он может стать чуть более нестабильным, но останется в пределах слабых колебаний. Речь не идет о развитии полноценного шторма, скорее о «волнообразном» фоне без резких скачков.
Итог
23 июня пройдет без магнитных бурь. Космическая обстановка останется спокойной, а заметных влияний на здоровье и технику не ожидается.