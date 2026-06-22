Шокирующее признание из ЦРУ: ваш телефон — шпион, и любая спецслужба слушает вас прямо сейчас

Бывший сотрудник ЦРУ Джейсон Хэнсон разбил иллюзии миллионов пользователей гаджетов: по его словам, не существует мобильников и ноутбуков, которые нельзя было бы взломать и прослушать. Об этом сообщает Lenta.ru.

Хэнсон, который теперь обучает людей безопасности, признался, что сам живет в постоянной паранойе. Он использует максимально примитивные телефоны — без приложений, без интернета, — но и это не спасает. ЦРУ, по его словам, может пробить любую защиту, если захочет. Поэтому на действительно важные встречи он ходит без всякой электроники: оставляет телефон в номере отеля или дома. А если нужно обсудить что-то критичное, выбирает места без скопления людей с гаджетами — например, парки, где можно говорить свободно.

Экс-агент раскрыл механизм: спецслужбы не обязательно взламывают шифрование — они используют системные уязвимости, закладки в прошивках и доступ к серверам провайдеров. По его мнению, любой разговор по телефону, любое видеосообщение могут стать достоянием разведки, и это происходит не только в США, но и в России, Китае, Европе. Разница лишь в масштабе и методах.

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