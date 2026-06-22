ФСБ взяла диверсантов на ГСМ: двое россиян готовили подрыв поезда по заданию Киева

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге Московского региона — двое россиян, завербованных украинскими спецслужбами, успели изъять взрывчатку из тайника, но не доехали до путей. Силовики взяли их с поличным, не дав устроить подрыв состава с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, злоумышленники вступили в контакт с украинским куратором и по его заданию забрали из закладки самодельное взрывное устройство. Цель — подорвать железнодорожный состав с ГСМ на одном из участков дороги в Московской области. Однако оперативники отработали на опережение: диверсантов задержали до того, как они успели заложить заряд.

Сейчас выясняется, как долго их готовили, были ли у них сообщники и откуда они получили инструкции. Самодельное устройство изъято и отправлено на экспертизу. По предварительным данным, мощность заряда могла быть достаточной, чтобы вывести из строя состав и вызвать масштабный пожар на путях. ФСБ уже возбудила уголовное дело о подготовке теракта.

На допросе задержанные признались в контактах с украинской стороной, но их мотивы пока не раскрыты. Силовики проверяют версии о материальном вознаграждении или идейной подоплеке.

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