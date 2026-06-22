Бог не дал фашизму победить: патриарх Кирилл назвал промысел Божий главной причиной разгрома нацистов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День памяти и скорби сделал заявление, которое ломает привычные советские нарративы: победа над нацистской Германией стала возможной не только благодаря стали и крови, но в первую очередь — по промыслу и милости Божией. Об этом сообщает официальный сайт РПЦ.

Слова патриарха прозвучали 22 июня — в 85-ю годовщину начала войны. Он подчеркнул, что, несмотря на чудовищные скорби, народ нашел силы не только разгромить врага, но и отстроить сверхдержаву, и это — прямое свидетельство Божьего участия в истории страны. По мнению патриарха, фашизм угрожал всему миру, и именно вмешательство свыше спасло человечество от порабощения.

Кирилл также напомнил о поворотном моменте 1943 года, когда Иосиф Сталин встретился с архиереями РПЦ и обратился к ним не «товарищи», а «владыки». Этот жест патриарх назвал историческим переломом, который изменил положение Церкви в государстве. Он призвал нынешнее духовенство не забывать тех, кто прошел через тюрьмы и лагеря, но сохранил веру, и благодарить за нынешнюю свободу Церкви — тоже как милость Божию.

Ранее в Городском округе Пушкинский прошла акция «Свеча памяти» в честь 85-летия начала войны.