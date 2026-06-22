Ваш смартфон дребезжит? Не паникуйте: эксперты объяснили, почему камера издает звук и когда это нормально

Владельцы смартфонов по всему миру забили тревогу: их устройства издают подозрительный дребезг при тряске, и многие уже побежали в сервисные центры, опасаясь поломки. Однако, как выяснило издание BGR, этот звук — вовсе не дефект, а результат работы системы оптической стабилизации изображения (OIS), которая в буквальном смысле «плавает» внутри камеры. Об этом сообщает BGR.

Специалисты пояснили: механизм OIS позволяет линзам свободно перемещаться во всех направлениях, чтобы компенсировать дрожание рук и делать снимки четкими. Именно эта подвижная конструкция при встряхивании ударяется о корпус, создавая тот самый дребезжащий шум. Особенно часто его слышат владельцы флагманов с большими и сложными камерами.

Как проверить, все ли в порядке? Эксперты дают простой совет: откройте приложение камеры и снова потрясите смартфон. Если звук исчез, значит, система стабилизации активировалась, и никакой неисправности нет. Если же дребезг остается даже при включенной камере — тогда уже стоит задуматься о диагностике, но в подавляющем большинстве случаев паниковать не о чем.

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