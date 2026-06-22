Лопата против медведя: фермер 40 минут отбивал козла, а бульдог и жена с винтовкой добили зверя

Американец Джо Реда из Коннектикута вступил в рукопашную с медведем, который ворвался в сарай и схватил его козла. Фермер не растерялся — вместо того чтобы звать на помощь, он схватил лопату и 40 минут отбивал животное от разъяренного хищника, пока на подмогу не пришел бульдог. Об этом сообщает WFSB.

Инцидент произошел в городке Вифлеем: Реда услышал отчаянное блеяние козла по кличке Коул, забежал в сарай и увидел медведя, который уже держал жертву. Мужчина без колебаний бросился на хищника с лопатой, используя ее как копье, но зверь не думал отпускать добычу. Противостояние затянулось на 40 минут — Реда получил царапину на груди, но продолжал удерживать позицию. В какой-то момент в сарай ворвался его бульдог, который начал лаять и отвлекать медведя, а затем появилась жена фермера с винтовкой. Два выстрела в воздух — и хищник, наконец, ретировался, бросив истерзанного козла.

Коула экстренно доставили к ветеринару — на его теле насчитали 80 швов, но, к счастью, жизнь животного удалось спасти. Сам Реда после случившегося заявил, что местные жители недооценивают опасность: медведи не только едят ягоды и мусор, они систематически нападают на скот — ослов, лам, овец. Фермер призвал власти обратить внимание на проблему и ужесточить меры по контролю диких животных.

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