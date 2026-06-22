Единый федеральный медико-психологический чат поддержки КСВО заработал во «ВКонтакте»

Единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам специальной военной операции заработал в социальной сети «ВКонтакте».

С июня 2026 года участники СВО, ветераны боевых действий, члены их семей, а также близкие погибших бойцов могут обратиться за помощью через сообщество по этой ссылке. Поддержка оказывается бесплатно, анонимно, круглосуточно и без запроса персональных данных.

«Очень важно, что к нам можно обратиться анонимно — мы не требуем раскрывать персональные данные. Для многих это стало дополнительным фактором доверия и востребованности такого формата помощи», — отметила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Фото: [ предоставлено организаторами ]

В чате работает команда опытных медицинских и клинических психологов. Специалисты помогают справляться с тревожными состояниями, эмоциональным выгоранием, переживанием утраты, стрессом, паническими реакциями и другими психологически сложными ситуациями.

За два года работы единого федерального чата медицинскими специалистами отработано более 35 000 индивидуальных обращений. К сообществу уже подключились более 23 000 человек из разных регионов России.

«Мы видим устойчивый запрос на цифровой формат помощи, чтобы очно не обращаться в медорганизацию, не объяснять свою ситуацию посторонним или переживать, что тебя кто-то узнает. Мы не используем искусственный интеллект: наш чат — это живое общение заявителя со специалистом», — отметил координатор чата, член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.

Проект реализуется Комитетом семей воинов Отечества и Фондом «Социальная сфера» (командой федерального проекта «ЗдравКонтроль») при поддержке Общественной палаты РФ.