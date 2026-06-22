Слоны захватили Габон: 15 тысяч гектаров пальм уничтожены, производители бегут из Макуки

Африканские слоны перешли в наступление на агробизнес в Габоне: за считанные месяцы гиганты вырвали с корнем и съели пальмы на площади 15 тысяч гектаров, поставив на грань закрытия крупнейшие предприятия по производству масла. Об этом пишет « сообщает Российская газета».

По данным одного из ведущих производителей пальмового масла, в центральной части страны, неподалеку от Ламбарене, слоны уничтожили около 5000 гектаров плантаций, после чего предприятие резко свернуло деятельность в этом районе. На юге, в провинции Нгуние, ущерб оказался вдвое больше — под ногами стад полегло 10 000 гектаров пальм. Чтобы спасти оставшиеся посадки, компания вынуждена устанавливать электрические ограждения — но и они не всегда спасают от разъяренных животных.

Министр сельского хозяйства Габона Паком Косси лично выехал в пострадавшие регионы и признал: политика защиты слонов, проводившаяся годами, привела к взрывному росту поголовья, и теперь конфликт вышел из-под контроля. Он заявил, что правительство вместе с учеными ищет баланс между сохранением охраняемого вида и защитой фермеров, но пока конкретных мер не предложено. Косси подчеркнул, что слоны больше не ограничиваются набегами на мелкие крестьянские огороды — они методично разносят крупные агропромышленные комплексы, и это угрожает продовольственной безопасности страны.

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