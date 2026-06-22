Без немецкого — на выход: курорт в Галле закрыл пляж для иностранцев

Немецкий курортный комплекс на озере Хайдезее в городе Галле ввел шокирующее правило: теперь на пляж не пускают отдыхающих, которые недостаточно хорошо говорят по-немецки. Администрация заявила, что безопасность важнее политкорректности, и уже развернула нескольких человек, не сумевших объясниться на языке Шиллера и Гете. Об этом сообщает DPA.

Поводом стал инцидент в минувшие выходные, когда управляющий комплексом и по совместительству спасатель Маттиас Нобель вытаскивал из воды ребенка, который заплыл слишком далеко. Выяснилось, что родители малыша не понимали предупреждающих табличек и команд на немецком. Нобель после этого решил: если люди не могут прочитать инструкции, их жизнь под угрозой, а значит — вход на пляж для них закрыт.

С момента введения запрета, по словам директора, сотрудники уже отказали нескольким посетителям. При этом Нобель подчеркивает: его цель не дискриминация, а элементарный порядок. Он уверен, что каждый отдыхающий обязан знать хотя бы базовые правила поведения на воде и уметь понять сигналы спасателей. Однако критики уже окрестили решение «расистским барьером» и пригрозили жалобами в омбудсмены.

Ранее испанские курорты стали смертельной ловушкой для детей.