Международная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» пройдет в ноябре в Москве

Юбилейная 30-я Международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда» состоится с 17 по 20 ноября 2026 года в Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо».

Выставка проходит с 1992 года. Она является ключевой площадкой для демонстрации современных средств индивидуальной защиты и формирования культуры безопасного труда.

Организаторами выставки являются Министерство труда и социальной защиты РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Федерация независимых профсоюзов России и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

Основной темой для обсуждения на деловом форуме в этом году станет сохранение и продление ресурсного состояния работников. Участников и посетителей ждут конференции, семинары, дискуссии, мастер-классы на самые востребованные темы в области охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности, HR, корпоративного здоровья.

Участники и гости выставки — руководители крупнейших российских и иностранных компаний; представители власти; собственники бизнеса; специалисты по снабжению, закупкам, промбезопасности, охране труда, HR, IT; главные энергетики, механики, инженеры, технологи и др.

В целях профессиональной ориентации молодежи, подготовки и развития кадров для отечественной промышленности ежегодно в рамках выставки проводится Молодежная программа: конкурс рисунков, комиксов и видеороликов БИОТАРТ, кейс-чемпионат БИОТОН, конкурс научно-исследовательских работ НИР, национальный конкурс работ в области средств индивидуальной защиты органов дыхания «Умные СИЗОД».

Конкурсная программа БИОТ состоит из Всероссийских соревнований по оказанию первой помощи пострадавшему и Цифровой олимпиады по охране труда.

Участие в БИОТ бесплатное, вся информация размещена на официальном сайте проекта.