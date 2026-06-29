Геомагнитная обстановка 30 июня

30 июня 2026 года на Земле прогнозируется магнитная буря средней силы. По оценкам специалистов, геомагнитная активность достигнет уровня около 5 баллов, что соответствует возмущенному состоянию магнитосферы и временному ухудшению условий для метеочувствительных людей.

Как будет развиваться буря

Согласно расчетам, в первой половине дня ожидается усиление геомагнитных колебаний с переходом в полноценную магнитную бурю. После середины дня активность начнет постепенно снижаться, однако фон останется повышенным и не сразу вернется к спокойному уровню.

Возможные причины

Причиной геомагнитных возмущений называют выбросы плазмы с поверхности Солнца. Отмечается, что активная группа солнечных пятен находится в зоне, обращенной к Земле, и периодически выбрасывает потоки заряженных частиц, влияющих на магнитное поле планеты.

Как буря может повлиять на самочувствие

В периоды магнитной активности у чувствительных людей возможны головные боли, слабость, скачки артериального давления и снижение концентрации. Особенно внимательными к состоянию здоровья рекомендуют быть людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прогноз на ближайшие дни

После 30 июня ожидается кратковременное снижение геомагнитной активности, однако уже в начале июля возможны отдельные эпизоды возмущенной магнитосферы слабой и умеренной силы. Серьезных длительных бурь в ближайшей перспективе не прогнозируется.