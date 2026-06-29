В Минфине сделали заявление об изменениях условий по семейной ипотеке

Условия программы «Семейная ипотека» останутся неизменными как минимум до 1 октября 2026 года. Об этом официально заявили в Минфине, а вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что с 1 июля никаких корректировок не будет.

Власти взяли паузу в обсуждении будущего семейной ипотеки. Пресс-служба Минфина сообщила, что любые решения об изменении условий программы будут приняты не раньше 1 октября 2026 года. До этой даты льготная ставка 6%, максимальная сумма кредита и другие параметры действуют в прежнем режиме.

Ту же информацию подтвердил вице-премьер Марат Хуснуллин. В своем Telegram-канале он написал, что правительство продолжает работу над обновлением правил по поручению президента, но с 1 июля ничего не изменится.

Опасения заемщиков были не случайны: ранее «Известия» сообщили о возможных нововведениях. Среди обсуждаемых мер — ограничение срока действия льготной ставки 15 годами, привязка процентной ставки и лимита кредита к региону покупки жилья, а также дифференциация условий в зависимости от количества детей в семье. Однако пока все эти инициативы остались на стадии дискуссий.

Официальных изменений нет, и минимум до осени заемщики могут оформлять кредиты на привычных основаниях.

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