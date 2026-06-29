Apple удалила VK из App Store: эксперт назвал наиболее вероятную причину

Исключение приложений VK из App Store вызвало шквал вопросов: многие связали это с политикой и санкциями. Однако директор ИТ-компании Павел Мясоедов рассказал интернет-изданию «Ямал-Медиа» , почему считает иначе. По его мнению, Apple пошла на этот шаг в ответ на запрет оплаты ее сервисов через российских мобильных операторов — и теперь корпорация демонстрирует жесткую позицию, дожидаясь встречных действий регулятора.

Удаление приложений VK из App Store вряд ли связано с политикой, уверен эксперт Павел Мясоедов. Сам холдинг не находится под санкциями, а упоминания отдельных представителей руководства в списках — слишком шаткое основание для блокировки. По мнению специалиста, гораздо вероятнее, что решение Apple стало ответом на ограничения, введенные российским регулятором.

Долгое время после ухода с российского рынка корпорация сохраняла лояльное поведение: App Store продолжал работать, компания сотрудничала с Роскомнадзором, удаляла запрещенный контент и держала специалистов для связи с пользователями. Более того, Apple пошла на беспрецедентный шаг — разрешила переносить учетные записи из российского сегмента в другие страны с сохранением данных. Нигде в мире такой практики не было.

Однако все изменилось, когда регулятор запретил оплату сервисов Apple через мобильных операторов. Корпорация сделала паузу, но затем начала отвечать — сначала предупреждениями, а теперь и удалением привычных приложений. Мясоедов отмечает: у Apple остаются рычаги давления, и если компромисс не будет найден, список заблокированных сервисов может расшириться.

В то же время эксперт не теряет надежды на диалог. По его словам, идеальным сценарием стало бы выполнение Apple требований регулятора и одновременное смягчение давления на корпорацию с разрешением оплаты. Но пока стороны, скорее всего, будут выжидать, а пользователи останутся в неведении — когда привычные приложения вернутся в магазин.