Кондиционер не виноват: врач объяснила, что на самом деле вызывает летние простуды

Кондиционер в летнюю жару часто называют главным виновником простуд, но медики с этим не согласны. Заведующая поликлиникой № 2 Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 Ольга Самарина объяснила в беседе со VSE42.Ru , что охлаждение воздуха само по себе не вызывает ОРВИ. Реальные угрозы — пересушенные слизистые, грязные фильтры и резкие перепады температур, а также воспаление мышц при прямом обдуве.

Врач-терапевт Ольга Самарина развеяла устойчивый миф о том, что кондиционер напрямую провоцирует простуду. По ее словам, респираторные заболевания вызывают вирусы, бактерии и грибки. Охлаждающая техника лишь создает благоприятные условия для их проникновения в организм.

Главная проблема, по мнению специалиста, — сухой воздух. Он истончает защитный слой слизистых оболочек носа и горла, и, если возбудитель уже оказался в дыхательных путях, барьер становится менее надежным. Второй важный фактор — чистота самого устройства. В забитых пылью фильтрах годами скапливаются патогены, которые потом распыляются по помещению.

Добавляет рисков и резкий контраст температур: выход с тридцатиградусной улицы в помещение с температурой +18 °C — серьезный стресс для организма.

Что касается прямого обдува, то здесь опасность совсем другого рода. Холодный поток воздуха, попадая на шею, спину или плечи, способен вызвать локальное переохлаждение мышц и нервных окончаний. Итогом становятся миозит (воспаление мышц) или невралгия — состояния крайне болезненные, и лечатся они гораздо дольше обычной простуды. Врачи советуют направлять поток воздуха в потолок или в сторону и не сидеть под кондиционером после активного потоотделения.