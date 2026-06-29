Грязные переписки звезды «Атлетико»: футболист попался за мастурбацией под расистские лозунги от девушек

Игрок мадридского «Атлетико» Маттео Руджери оказался в центре громкого скандала. По информации иностранных СМИ, на которые ссылается «Спортс», футболист просил девушек присылать ему голосовые сообщения с богохульством и оскорблениями темнокожих ради самоудовлетворения.

Иностранные издания сообщают, что 23-летний футболист вел переписку с несколькими девушками, отправляя им запросы на запись голосовых сообщений с богохульными высказываниями и расистскими оскорблениями. Получая такие аудио, он, по словам одной из собеседниц, начинал мастурбировать и отправлял в ответ голосовое сообщение с характерными звуками.

Информация уже вызвала широкий резонанс в испанском футбольном сообществе. В прошлом сезоне Руджери провел 26 матчей в чемпионате Испании и отдал три голевые передачи, однако теперь его репутация под угрозой. Пока неизвестно, последуют ли дисциплинарные меры со стороны клуба или лиги, но подобные обвинения могут стать серьезным ударом по карьере игрока.

Это не первый случай в европейском футболе, когда игроки попадают в подобные скандалы. Как напомнила «Газета.ру», в 2021 году Федерация футбола Франции уже наказывала защитника «Арсенала» Вильяма Салибу и игрока «Брайтона» Ульрика Энеме за съемку откровенного видео. Тогда Салиба получил условную дисквалификацию на месяц в матчах сборной, а Энеме — три месяца (один из которых условный). На клубном уровне оба могли выступать без ограничений. Теперь внимание приковано к Руджери — и в «Атлетико», и в испанской федерации, и в международных инстанциях будут решать, каким будет ответ на этот скандал.

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