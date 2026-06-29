Клубничная Луна 29 июня: астрономы рассказали, где и когда россиянам наблюдать явление

В ночь с 29 на 30 июня жители всей страны смогут увидеть первое летнее полнолуние, которое в народе называют Клубничной Луной. Однако, в отличие от зимних суперлуний, этот спутник окажется самым миниатюрным в году и будет едва подниматься над горизонтом. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН приглашает всех желающих запечатлеть явление и поделиться снимками.

Наступила ночь первого летнего полнолуния. У него даже есть поэтичное название — Клубничная Луна, хотя внешне она выглядит скромнее зимних собратьев. Как пояснили в Лаборатории солнечной астрономии (XRAS), сегодня спутник находится в самой дальней точке своей орбиты, поэтому его видимый диаметр минимален за весь год. В астрономии это явление называют микролунием.

В отличие от впечатляющих зимних суперлуний, когда Луна висит высоко и кажется огромной, сегодняшняя ночь подарит совсем иную картину. Спутник будет держаться низко над горизонтом, и из-за атмосферных искажений может казаться слегка размытым или даже менять цвет. Именно этот оптический эффект — низкое положение и возможный розоватый оттенок — и дал название «Клубничная Луна», популярное в англоязычной традиции.

Лучшее время для наблюдения, по данным ученых, — промежуток с 23:00 до 01:00 по местному времени. Смотреть следует в южную сторону, туда, где небо у горизонта останется чистым.

Астрономы приглашают всех желающих делиться фотографиями в комментариях — чтобы посмотреть, насколько «клубничной» окажется Луна в разных уголках огромной страны. Ведь, как напоминает лаборатория солнечной астрономии, у нас так много городов и мест, но над всей этой территорией — одна и та же ночь и один общий спутник.

Ранее астрофизик из Балашихи развенчал миф о загадочном «микролунии».