В Подмосковье в 2026 году достроят первый в стране 30-метровый автоматизированный склад

В Подмосковье в 2026 году завершится строительство первого в стране 30-метрового автоматизированного складского комплекса. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Объект возводится компанией «Ориентир Восток» в Богородском городском округе с августа 2025 года. Заказчик комплекса — X5.

Площадь объекта составит более 37 тыс. кв. м. Здесь организуют зоны автоматизированного хранения и экспедиции, комплектации. Хаб станет первым в России проектом, реализованным по технологии AS/RS.

Сейчас степень строительной готовности объекта составляет 65%. Работы завершатся в третьем квартале текущего года. С вводом комплекса в эксплуатацию в округе появится более 470 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ГИП «Ключ» будут выпускать роботов для складской и производственной логистики.