Ваня Аладин победил в «Музыкастинге 9.0»: как конкурс «Нового Радио» открывает новые имена

На «Новом Радио» завершился девятый сезон конкурса «Музыкастинг». Победителем стал Ваня Аладин с песней «Спичка». За главный приз боролись артисты, чьи работы редакция отобрала из более чем пяти тысяч заявок со всей страны. Сначала музыканты выступали в полуфиналах, затем в течение недели определялись финалисты, а 12 октября звездное жюри вместе со слушателями назвало лучшего. О том, как начинающие исполнители проходили отбор и что жюри считает главным качеством артиста, — в материале REGIONS .

От пяти тысяч заявок до пяти финалистов

Полуфиналы стартовали 5 октября. Ежедневно до 10 октября в концертной студии «Нового Радио» выступала новая пятерка музыкантов. Всего за выход в финал боролись 25 авторов и исполнителей. Их оценивали профессионалы музыкальной индустрии, популярные артисты и слушатели радиостанции.

В финальную пятерку вошли Денис Кучер с композицией «Вчера», Настя Гладилина с песней «Люблю», ISTOKIYA с треком «Май», Ваня Аладин с «Спичкой» и Сергей Мелькер с композицией «Время».

На решающем этапе к оценке подключились Клава Кока, NILETTO, Мари Краймбрери, Игорь Николаев и FILATOV & KARAS. Вместе с ними решение принимали представители «Нового Радио», в том числе генеральный продюсер Роман Емельянов, и слушатели.

Не только голос: что искали звезды в участниках

Клава Кока, которая сама в начале карьеры участвовала в музыкальных конкурсах, призналась, что оценивать начинающих артистов для нее большая ответственность. Она помнит, насколько сильно конкурс может повлиять на самоощущение музыканта и его дальнейший путь. По ее словам, каждое сказанное слово способно и обидеть конкурсанта, если произнести его в неправильной форме, и помочь ему стать ближе к мечте.

По мнению певицы, одного вокального таланта недостаточно: важны стиль, подача и умение заинтересовать аудиторию. В современной музыке, считает Клава Кока, успех складывается из нескольких составляющих.

Мари Краймбрери призналась, что при выборе победителя ориентируется на общее впечатление от исполнителя и его музыки. Она также предостерегла участников от чрезмерной зависимости от чужих оценок. Как отметила артистка, она влюбляется в музыку и в человека интуитивно, но при этом хочет пожелать всем участникам не обращать слишком много внимания на мнение даже членов жюри.

Композитор Игорь Николаев рассказал, что в финале старался опираться на собственные эмоции, а не на мнение коллег. По его словам, после выступлений финалистов он определился со своим фаворитом, хотя другие участники и оценки жюри могли повлиять на общий ход обсуждения.

Генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов, в свою очередь, подчеркнул значение индивидуальности исполнителя. Каждый артист — это яркая индивидуальность, отметил он, объясняя, почему каждый сезон конкурса получается особенным.

«Каждое слово может и обидеть конкурсанта, если сказать его в неправильной форме, и при этом помочь ему стать ближе к своей мечте», — объяснила Клава Кока.

Что получит победитель

По итогам финала главный приз достался Ване Аладину. Победа в «Музыкастинге 9.0» дает ему возможность перейти от участия в конкурсе к профессиональной работе на музыкальном рынке.

В числе наград — профессиональная запись и выпуск сингла на цифровых площадках, ротация в эфире «Нового Радио», а также выступления на крупных музыкальных фестивалях вместе с известными артистами. Поддержку исполнителю окажет лейбл Zion Music, работавший с NILETTO, Ваней Дмитриенко и Элджеем.

Роман Емельянов рассчитывает, что участники смогут использовать конкурс не только как соревнование, но и как творческий опыт. Для Вани Аладина следующий этап — работа над релизом и знакомство с аудиторией за пределами конкурсной сцены.