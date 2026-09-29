Более миллиона рублей наличными теперь нельзя: вывозить из России в ряд стран
ТАСС: Путин ограничил вывоз наличных рублей свыше 1 млн в ряд стран
Президент России Владимир Путин 29 сентября установил ограничение на вывоз из страны наличных рублей на сумму свыше 1 млн рублей в государства Евразийского экономического союза, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, следует из опубликованного документа.
На какие страны распространяется ограничение
Новая мера касается вывоза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами.
Ограничение действует в отношении стран — участниц ЕАЭС, а также Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.
Предусмотрены исключения
Установленный лимит не является абсолютным во всех случаях. Документ предусматривает отдельные ситуации, при которых вывоз наличных рублей в сумме свыше 1 млн рублей остается возможным.
Таким образом, при поездках в указанные государства гражданам необходимо учитывать установленное ограничение и предусмотренные законодательством исключения.
Другие изменения в финансовой сфере
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