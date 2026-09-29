Более миллиона рублей наличными теперь нельзя: вывозить из России в ряд стран

Президент России Владимир Путин 29 сентября установил ограничение на вывоз из страны наличных рублей на сумму свыше 1 млн рублей в государства Евразийского экономического союза, а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, следует из опубликованного документа.

На какие страны распространяется ограничение

Новая мера касается вывоза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами.

Ограничение действует в отношении стран — участниц ЕАЭС, а также Азербайджана, Таджикистана и Узбекистана.

Предусмотрены исключения

Установленный лимит не является абсолютным во всех случаях. Документ предусматривает отдельные ситуации, при которых вывоз наличных рублей в сумме свыше 1 млн рублей остается возможным.

Таким образом, при поездках в указанные государства гражданам необходимо учитывать установленное ограничение и предусмотренные законодательством исключения.

Другие изменения в финансовой сфере

Ранее, 20 мая, основатель Агентства по управлению рисками «Секвойя Групп» Максим Гмыря сообщал об изменениях, связанных с контролем банковских счетов.

По его словам, с 2027 года особое внимание планировалось уделять счетам, годовой оборот которых превышает 2,4 млн рублей.