250 зрителей и овации: как Индонезия встретила «Чебурашку 2» в День российского кино

Премьерный показ российского семейного фильма «Чебурашка 2» в столице Индонезии вызвал настоящий ажиотаж. Как передает корреспондент РИА Новости, посмотреть картину в Джакарте собрались около 250 человек.

По информации издания, событие состоялось в рамках масштабной общероссийской акции «Ночь кино», которая в этом году проводилась уже в 11-й раз и традиционно приурочена ко Дню российского кино. Среди пришедших на просмотр были представители культурной и образовательной сфер Индонезии, сотрудники СМИ, работники российских дипломатических учреждений и члены их семей.

Особенно трогательно, как отмечают очевидцы, на происходящее реагировала именно индонезийская публика. Перед началом фильма с приветственным словом выступил чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов. Дипломат подчеркнул, что знаменитый ушастый персонаж знаком и дорог уже нескольким поколениям россиян, став поистине народным символом. Этот образ, по его словам, прочно вошел в культурный код страны и находит отклик у зрителей по всему миру.

«Мы видим действительно большой интерес индонезийцев к российской культуре. На показ пришли около 250 человек, и такая реакция аудитории показывает, что российское семейное кино понятно и близко зрителям далеко за пределами России», — заявил РИА Новости директор Русского дома в Джакарте Никита Шиликов.

Ранее сообщалось, как шестидесятилетний юбилей Чебурашки отмечали на его родине в Егорьевске.