Новая эра медицины в Королеве: поликлиника на 1 тыс. человек в смену уже принимает пациентов

В Королеве торжественно открыли одну из крупнейших комплексных поликлиник Московской области. Медицинское учреждение рассчитано на 1 тыс. посещений в смену и построено при поддержке Президента Российской Федерации, сообщил в канале на платформе «Макс» губернатор региона Андрей Воробьев.

В настоящий момент в новой поликлинике уже ведут прием детское и взрослое терапевтические отделения. На текущий момент к учреждению прикреплено около 60 тыс. жителей городского округа. Как отметил глава региона, поликлиника будет постепенно выходить на проектную мощность: в ближайшее время откроются отделения хирургии и травматологии, дневные стационары на 65 мест, а также другие востребованные направления. Кроме того, в новое здание переедет Центр амбулаторной онкологической помощи.

«Вместе с депутатом Мособлдумы, олимпийским чемпионом Александром Легковым пообщались с врачами и пациентами. Всего здесь будут работать 170 медиков. Сейчас штат укомплектован примерно на 87%», — проинформировал глава региона.

Для диагностики и лечения пациентов закуплено современное высокотехнологичное оборудование: магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, рентгеновские аппараты, маммограф, флюорограф, ультразвуковые сканеры, а также аппаратура для эндоскопических исследований и реабилитационных процедур. Губернатор подчеркнул, что крайне важно, чтобы жители имели возможность получать максимально полный спектр необходимой медицинской помощи в одном месте, без необходимости ездить в другие учреждения.

Фото: [ max.ru/vorobiev ]

Торжественная церемония закладки первого камня в основание будущего медицинского центра состоялась в марте 2024 года. Тогда в мероприятии приняли участие врачи и местные жители. Спустя два года современный медицинский центр уже распахнул свои двери для первых пациентов. Губернатор поставил задачу в ближайшие месяцы окончательно отладить все рабочие процессы и поэтапно запустить оставшиеся направления, чтобы система работала как единый слаженный механизм.

Всего в текущем году в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию и обновить 44 объекта здравоохранения. В их числе — 15 поликлиник: пять новых и десять — после капитального ремонта. Еще пять поликлиник возводятся за счет инвесторов.

«Наша задача — чтобы современная и качественная медицинская помощь становилась доступнее жителям на всех территориях региона», — сообщил губернатор Московской области Воробьев.

Ранее сообщалось, что школа №1 в Королеве откроется после капремонта 1 сентября.