«Хотел выдать замуж в 9 лет»: россиянка с дочерью два года пробыла в плену в Иране и спаслась во время авиаударов

Почти два года жительница Санкт-Петербурга вместе с малолетней дочерью не могла покинуть Иран — ее удерживал там бывший супруг, гражданин этой страны. Как информирует телеграм-канал «Baza», мужчина не только запрещал вывозить ребенка за границу, но и откровенно заявлял о планах выдать девочку замуж, когда той исполнится девять лет, сообщил MK.RU.

По данным издания, в России против отца возбуждено уголовное дело — его подозревают в преступлениях сексуального характера против собственной дочери. Однако все попытки матери добиться справедливости через иранские суды, по информации канала, провалились: местная юстиция просто игнорировала ее обращения.

По информации издания, ситуация кардинально изменилась в июне, когда по Тегерану были нанесены мощные авиаудары. Воспользовавшись паникой и неразберихой, женщина с ребенком покинула дом. Незнакомые люди на улице указали им путь к кораблю, который экстренно эвакуировал мирных жителей из опасной зоны.

Дальше началось настоящее испытание: долгий и тяжелый морской переход до Турции, затем оформление документов в консульстве, томительные часы ожидания в аэропорту и, наконец, перелет в Россию. В Пулково их уже ждала старшая сестра спасенной девочки — долгожданное воссоединение семьи состоялось.

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