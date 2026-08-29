Химки берут бронзу США: Мирра Андреева и Андрей Рублев завоевали медали Открытого чемпионата
Спортсменка из Химок завоевала бронзу Открытого чемпионата США в миксте
Фото: [Администрация г.о. Химки]
Химчанка Мирра Андреева в паре с Андреем Рублевым стала обладательницей бронзовых наград Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде, сообщили в администрации городского округа Химки. Российский дуэт показал достойный результат на престижном турнире.
На пути к пьедесталу почета спортсменам пришлось преодолеть серьезные испытания. В четвертьфинале их соперниками стали Диана Шнайдер, также представляющая Химки, и норвежский теннисист Каспер Рууд. В этом внутрироссийском противостоянии сильнее оказались Андреева и Рублев.
Однако в полуфинальной встрече удача отвернулась от отечественного дуэта: они уступили будущим триумфаторам соревнований — чешской паре Каролине Муховой и Якубу Меншику. Тем не менее бронзовая медаль крупного турнира «Большого шлема» — достойный результат, который подтверждает высокий класс химкинских спортсменов.
«Химки по праву могут гордиться своими талантами — такие достижения вдохновляют молодежь и показывают, каких высот можно добиться благодаря упорству и труду», — отметил Валентин Герасимов, депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области.
В администрации городского округа поздравили Мирру с завоеванной наградой и пожелали новых ярких побед в большом теннисе.
Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб «Химки» представил состав на новый соревновательный сезон.