Химки берут бронзу США: Мирра Андреева и Андрей Рублев завоевали медали Открытого чемпионата

Химчанка Мирра Андреева в паре с Андреем Рублевым стала обладательницей бронзовых наград Открытого чемпионата США по теннису в смешанном парном разряде, сообщили в администрации городского округа Химки. Российский дуэт показал достойный результат на престижном турнире.

На пути к пьедесталу почета спортсменам пришлось преодолеть серьезные испытания. В четвертьфинале их соперниками стали Диана Шнайдер, также представляющая Химки, и норвежский теннисист Каспер Рууд. В этом внутрироссийском противостоянии сильнее оказались Андреева и Рублев.

Однако в полуфинальной встрече удача отвернулась от отечественного дуэта: они уступили будущим триумфаторам соревнований — чешской паре Каролине Муховой и Якубу Меншику. Тем не менее бронзовая медаль крупного турнира «Большого шлема» — достойный результат, который подтверждает высокий класс химкинских спортсменов.

«Химки по праву могут гордиться своими талантами — такие достижения вдохновляют молодежь и показывают, каких высот можно добиться благодаря упорству и труду», — отметил Валентин Герасимов, депутат, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области.

В администрации городского округа поздравили Мирру с завоеванной наградой и пожелали новых ярких побед в большом теннисе.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб «Химки» представил состав на новый соревновательный сезон.