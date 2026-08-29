«С 1 сентября схема больше не работает»: в ГД рассказали о нововведениях в диагностических исследованиях по ОМС

С первого дня осени в системе обязательного медицинского страхования начнут действовать обновленные требования к срокам диагностики. Как проинформировал ТАСС представитель ЛДПР в Госдуме Дмитрий Свищев, с 1 сентября все медучреждения, работающие по ОМС, будут обязаны проводить высокотехнологичные исследования без взимания платы и не дольше 14 календарных дней при наличии собственного диагностического парка.

Парламентарий пояснил, что попытки медучреждений сократить объем гарантированной помощи или искусственно затянуть оказание услуги будут жестко пресекаться. За подобные нарушения клинике грозит не только внезапная проверка со стороны контролирующих органов, но и ощутимый финансовый штраф — до 5% от годового оборота организации.

«Ко мне на прием приходят люди, которым в государственной поликлинике предлагали МРТ только через два месяца. А рядом есть платная клиника, где можно сделать завтра. И пациент был вынужден платить, потому что здоровье не ждет. С 1 сентября эта схема больше не работает. Если у больницы есть аппарат МРТ, она обязана провести бесплатное исследование в течение 14 календарных дней. Никаких искусственных очередей, никаких намеков на платную альтернативу. Закон теперь полностью на стороне пациента», — отметил Свищев.

Также, по словам Свищева, поправки обязывают врачей принципиально иначе выстраивать диалог с пациентами в части платных сервисов. Теперь при предложении коммерческих услуг — платного исследования, улучшенных условий пребывания в стационаре или иных опций за дополнительные деньги — доктор обязан документально зафиксировать, что пациент был проинформирован о существовании бесплатного аналога. Это нововведение призвано защитить граждан от необоснованных трат и гарантировать право выбора.

«Раньше врач мог сказать: "У нас есть российские материалы, но мы рекомендуем импортные за ваш счет". И пациент соглашался, не зная, что бесплатный вариант тоже доступен. Теперь это невозможно. Врач обязан предложить бесплатную опцию и зафиксировать это документально. Если он этого не сделает, это становится нарушением, за которым последуют санкции», — подчеркнул парламентарий.

Ранее сообщалось, что поликлиника на 1 тыс. человек в смену уже принимает пациентов в Королеве.