Двое погибших, пятеро раненых, среди них дети: смертельное ДТП произошло в Одинцовском округе

Одинцовская городская прокуратура взяла под личный контроль расследование обстоятельств дорожно-транспортного происшествия на федеральной трассе М-1 «Беларусь». Авария, унесшая жизни двух человек, произошла вечером 28 августа, сообщили в ведомстве канала на платформе «Макс».

По предварительным данным, около 23 часов на 6-м километре автомагистрали водитель легкового автомобиля марки «Киа» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с машиной «Тойота». Удар был настолько сильным, что водитель «Киа» и пассажир «Тойота» скончались на месте происшествия еще до приезда бригады скорой помощи, отмечено в сообщении ведомства.

Кроме того, в результате столкновения серьезные травмы получили еще пять пассажиров, находившихся в автомобилях. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних. Все они с множественными ранениями были оперативно доставлены в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи.

Одинцовская городская прокуратура уже включилась в работу по данному факту. Надзорное ведомство контролирует не только ход установления всех обстоятельств трагедии, но и проведение процессуальной проверки, а также принятие по ней окончательного решения.

Ранее сообщалось, что водителей и пешеходов Подмосковья призвали соблюдать ПДД в связи с возможными дождями.