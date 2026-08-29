Земля «переключается» на осень: астроном назвал дату, когда в 2026 году наступит астрономическая осень

Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков сообщил ТАСС, что астрономическая осень в Северном полушарии начнется 23 сентября. Именно в этот день, по его словам, наступит осеннее равноденствие — момент, когда продолжительность светового дня и ночи будет практически одинаковой во всех точках планеты.

Как пояснил специалист, равноденствие в сентябре обусловлено особенностями положения Северного полушария относительно солнечного излучения. В этот момент ось вращения Земли располагается так, что солнечные лучи падают на экватор под прямым углом. После этой даты наклон полушария продолжает нарастать, и этот процесс не остановится вплоть до зимнего солнцестояния. Именно тогда Северное полушарие максимально удалится от светила, что приведет к самым коротким дням в году.

«На период вокруг равноденствия придется и одно из наиболее заметных астрономических событий месяца — максимальная яркость Венеры. 22 сентября ее блеск достигнет -4,8, что станет максимальным показателем планеты в 2026 году. Наблюдать Венеру можно будет низко над юго-западным горизонтом сразу после заката. В телескоп она будет выглядеть как тонкий серп», — пояснил Веселков.

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