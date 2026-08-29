Разрушения и жертвы: губернатор Севастополя рассказал о последствиях массированного удара БПЛА по городу

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в канале на платформе «Макс», что в ночь на 29 августа город подвергся массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Военнослужащие, расчеты противовоздушной обороны и мобильные огневые группы, по его словам, сработали четко и профессионально. В общей сложности силами ПВО было уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов.

К сожалению, не обошлось без трагических последствий. В результате вражеского удара погиб мужчина 1981 года рождения. В момент атаки он находился на территории своего домовладения в районе Монастырского шоссе. Глава города принес искренние соболезнования родным и близким погибшего.

«Приношу искренние соболезнования его родным и близким», — написал губернатор Развожаев.

Также, по предварительным данным, ранения получили три человека. В садоводческом товариществе в том же районе Монастырского шоссе пострадали пожилой мужчина и женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения средней степени тяжести. Еще один молодой человек самостоятельно обратился в лечебное учреждение — он также получил осколочные ранения, находясь во дворе в момент атаки. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Разрушения зафиксированы и на гражданских объектах. По информации Спасательной службы Севастополя, повреждения получили восемь частных домов — разбиты оконные стекла, повреждены кровли, стены и ограждения. Также пострадали три многоквартирных дома. Кроме того, осколками повреждены пять автомобилей, преимущественно в районе Фиолента.

Развожаев обратился к жителям с призывом быть предельно внимательными. При обнаружении любых подозрительных предметов или опасных находок он попросил немедленно сообщать по телефону 112. Спасательные службы города, заверил губернатор, работают в усиленном режиме и оперативно выезжают на все поступающие сигналы.

Ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что три БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны 29 августа.