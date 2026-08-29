«Поступок того стоил»: мать застрелила 11-месячного сына в лицо во время спора об опеке и признала вину

В американском штате Нью-Мексико 36-летняя женщина признала вину в убийстве собственного 11-месячного сына. Трагедия произошла еще в декабре 2025 года на фоне острого конфликта с отцом ребенка по вопросу опеки. О признании женщиной своей вины проинформировала местная прокуратура, сообщил Life.ru.

Из материалов дела следует, что ранее суд в штате Вайоминг принял решение о передаче экстренной опеки над мальчиком его отцу. Однако женщина проигнорировала это постановление, забрала ребенка и покинула штат вместе с ним.

Полицейским удалось обнаружить беглянку и младенца 23 декабря в сельской местности округа. Женщина вместе с сыном находилась в доме на колесах. В тот момент, когда правоохранители окружали трейлер и готовились получить ордер на обыск, изнутри раздался выстрел.

Прибывшие внутрь сотрудники нашли тяжело раненного ребенка и женщину, державшей в руках 9-миллиметровый пистолет. Спасти мальчика, к сожалению, не удалось. Как установило следствие, смертельное огнестрельное ранение пришлось именно в область лица.

После задержания женщина заявила следователям, что считает свой поступок оправданным, если это помешает отцу ребенка и его родственникам когда-либо получить мальчика. Она также утверждала, что сын якобы находился в опасности рядом с отцом, однако каких-либо подтверждений этим обвинениям в материалах дела не приводится.

24 августа женщина официально признала вину в убийстве первой степени. Суд согласился с условиями сделки со следствием. Дата оглашения окончательного приговора будет назначена позднее. Женщине грозит максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянка с дочерью два года пробыла в плену у бывшего мужа в Иране и спаслась во время авиаударов.