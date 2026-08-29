Не только вздувшаяся крышка: признаки ботулизма в домашних заготовках

Август — время варенья, солений и закруток. Но домашние консервы могут стать источником ботулизма — тяжелого заболевания, которое поражает нервную систему и в тяжелых случаях приводит к нарушению дыхания. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

Возбудитель ботулизма — бактерия Clostridium botulinum, споры которой встречаются в почве и воде. Бактерия размножается в условиях без доступа кислорода, поэтому даже герметично закрытые домашние консервы, если при их приготовлении была нарушена технология, представляют особую опасность.

По словам Тарасова, самое неприятное в ботулизме — на вкус и запах его не определить.

«Ботулотоксин не меняет вкус, запах и внешний вид продукта. Вздутая крышка — это тревожный признак, но если она не вздулась, это не значит, что продукт внутри не заражен. Поэтому пробовать подозрительную заготовку чуть-чуть, чтобы проверить, категорически нельзя», — объяснил врач.

Большую опасность представляют домашние консервы из грибов, потому что их сложно очистить от частиц почвы.

«С грибами я бы вообще не советовал рисковать. Если хочется сохранить их на зиму, лучше сушить или замораживать», — отметил Тарасов.

Одна из распространенных ошибок — уменьшить количество уксуса или соли, потому что «так полезнее», а время обработки сократить, чтобы овощи не разварились. При домашнем консервировании так делать не стоит.

«Если в рецепте указано количество соли и уксуса, не надо менять его по своему вкусу. Если крышка вздулась, банка протекает, есть ее не нужно. И уж тем более не открывать банку и пробовать содержимое на язык», — рассказал врач.

По словам терапевта, ботулизм опасен тем, что поражает нервную систему. Среди характерных симптомов — затуманенное или двоящееся зрение, сухость во рту, затруднение глотания, мышечная слабость. В тяжелых случаях может нарушиться дыхание.

При появлении симптомов нужно сразу обращаться к врачу, а остатки консервов при этом сохранить, так как они могут понадобиться для лабораторного исследования.

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