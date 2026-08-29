Сбиты на дальних подступах: Минобороны отразило атаку трех дронов на Москву

В субботу, 29 августа, над столичным регионом сработала система противовоздушной обороны. Мэр Сергей Собянин сообщил, что военными были перехвачены и ликвидированы три беспилотных аппарата, взявших курс на Москву. Соответствующую информацию глава столицы разместил в канале на платформе Макс.

По данным мэра, все цели уничтожены силами Министерства обороны. Жертв и разрушений в результате падения фрагментов сбитых дронов не зафиксировано.

В подобных ситуациях действует традиционный алгоритм действий: на местах обнаружения обломков работают бригады городских экстренных служб. Специалисты проводят необходимые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность населения.

«Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев рассказал о повреждении поликлиники и магазина в результате атаки БПЛА на Подмосковье.